Скандальный выходец из ЯНАО вернулся во власть

01 февраля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Экс-глава Надымского района занял пост первого замглавы Старого Оскола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава Надымского района Станислав Шегуров, покинувший эту должность в 2015 году из-за коррупционного скандала, получил пост в администрации Старого Оскола Белгородской области. Об этом сообщается на сайте мэрии. «С 27 января 2022 года на должность муниципальной службы первого заместителя главы администрации городского округа назначен Станислав Станиславович Шегуров. Работал на должности начальника департамента недвижимости администрации города Новый Уренгой. Был замглавы администрации Надымского района ЯНАО, занимал пост главы администрации Надымского района. Работал замглавы администрации городского округа Химки Московской области, начальником отдела правового, кадрового и административного обеспечения Департамента по недропользованию по УрФО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Станислав Шегуров в 2012 году прибыл из Нового Уренгоя на должность замглавы Надыма Алексея Ситникова. В октябре 2013 года он занял пост главы Надымского района, из-за чего развернулись политические баталии между двумя командами — «надымской» и «уренгойской». Шегуров «зачистил» старые кадры в администрации, не предоставив им ничего взамен, и назначил своих людей на ключевые посты. Представители районной элиты его деятельностью довольны не были. Однако в июне 2015 года Станислав Шегуров подал в отставку в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении его заместителя Вадима Кирносова, которого посадили на 10 лет за коррупцию. В правительстве посчитали решение Шегурова правильным. «Коррупция — это пятно на мундире, и с точки зрения командной работы он поступил верно», — рассказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший глава Надымского района Станислав Шегуров, покинувший эту должность в 2015 году из-за коррупционного скандала, получил пост в администрации Старого Оскола Белгородской области. Об этом сообщается на сайте мэрии. «С 27 января 2022 года на должность муниципальной службы первого заместителя главы администрации городского округа назначен Станислав Станиславович Шегуров. Работал на должности начальника департамента недвижимости администрации города Новый Уренгой. Был замглавы администрации Надымского района ЯНАО, занимал пост главы администрации Надымского района. Работал замглавы администрации городского округа Химки Московской области, начальником отдела правового, кадрового и административного обеспечения Департамента по недропользованию по УрФО», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Станислав Шегуров в 2012 году прибыл из Нового Уренгоя на должность замглавы Надыма Алексея Ситникова. В октябре 2013 года он занял пост главы Надымского района, из-за чего развернулись политические баталии между двумя командами — «надымской» и «уренгойской». Шегуров «зачистил» старые кадры в администрации, не предоставив им ничего взамен, и назначил своих людей на ключевые посты. Представители районной элиты его деятельностью довольны не были. Однако в июне 2015 года Станислав Шегуров подал в отставку в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении его заместителя Вадима Кирносова, которого посадили на 10 лет за коррупцию. В правительстве посчитали решение Шегурова правильным. «Коррупция — это пятно на мундире, и с точки зрения командной работы он поступил верно», — рассказал собеседник.