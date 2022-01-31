31 января 2022

Глава пермского минздрава извинилась за очереди в поликлиниках

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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Анастасия Крутень заявила, что в минздраве сделали выводы из огромных очередей в поликлиники Фото:
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Коронавирус COVID-19

Глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень извинилась перед жителями за очереди, которые образовались в поликлиниках из-за роста заболеваемости коронавирусом. В своем аккаунте в Instagram она написала, что ведомство сделало выводы из ситуации, чтобы впредь она не повторилась.

«В понедельник, 31 января, в амбулаторные консультативно-диагностические центры (АКДЦ) в Перми скопились огромные очереди. Это связано с тем, что в выходные появилось много новых заболевших, и они пришли на прием. Видела эти очереди лично: мы можем наблюдать за работой поликлиник в режиме реального времени. Хочу принести извинения за доставленные неудобства. С 1 февраля организовали такие отделения практически во всех поликлиниках краевого центра. Сегодня небольшие очереди там [в АКДЦ] были только утром», — написала Крутень.

Глава ведомства посоветовала пациентам с признаками ОРВИ посещать поликлиники во второй половине дня. Кроме этого, Крутень попросила жителей Пермского края воздержаться от посещения людных мест, не отказываться от ношения масок и вакцинироваться.

URA.RU писало, что в ряде поликлиник Перми в минувший понедельник образовались огромные очереди на прием к врачам. Пациенты вынуждены были стоять в них по несколько часов. После этого в региональном минздраве приняли решение изменить алгоритм приема заболевших жителей.

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Глава министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень извинилась перед жителями за очереди, которые образовались в поликлиниках из-за роста заболеваемости коронавирусом. В своем аккаунте в Instagram она написала, что ведомство сделало выводы из ситуации, чтобы впредь она не повторилась. «В понедельник, 31 января, в амбулаторные консультативно-диагностические центры (АКДЦ) в Перми скопились огромные очереди. Это связано с тем, что в выходные появилось много новых заболевших, и они пришли на прием. Видела эти очереди лично: мы можем наблюдать за работой поликлиник в режиме реального времени. Хочу принести извинения за доставленные неудобства. С 1 февраля организовали такие отделения практически во всех поликлиниках краевого центра. Сегодня небольшие очереди там [в АКДЦ] были только утром», — написала Крутень. Глава ведомства посоветовала пациентам с признаками ОРВИ посещать поликлиники во второй половине дня. Кроме этого, Крутень попросила жителей Пермского края воздержаться от посещения людных мест, не отказываться от ношения масок и вакцинироваться. URA.RU писало, что в ряде поликлиник Перми в минувший понедельник образовались огромные очереди на прием к врачам. Пациенты вынуждены были стоять в них по несколько часов. После этого в региональном минздраве приняли решение изменить алгоритм приема заболевших жителей.
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