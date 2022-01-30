30 января 2022
28 января 2022

Пермяки проводят в очередях в больнице по пять часов. Но дождаться помощи не могут

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав просит «отнестись с пониманием к ситуации» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пациентов с признаками коронавируса в поликлинике на улице Гашкова, 41а («Вышка-2») в Перми спустя пять часов ожидания отправили в новую очередь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящий в медучреждении. У врача закончились часы приема.

«Некоторые с 8 утра сидят и так и не добились приема. Спустя пять часов, когда передо мной оставалось семь человек, нас всех отправили в другую очередь. Половина „ковидного“ коридора ушли после этого. Потому что во второй очереди нам заявили, что тоже сидят четыре и больше часов», — рассказывает корреспондент из поликлиники.

В комментариях в instagram-аккаунте губернатора Дмитрия Махонина жители обращают внимание на очередь к узким специалистам. Так, супруга пользователя с ником Алексей Терешка не может добиться перевязки после операции. Всех «хирургических» пациентов, прикрепленных к филиалам ГКП №4 (с Екатерининской и Куфонина) отправили на шоссе Космонавтов, 108. «В очереди бабушка 70 лет после операции сидела. Еле доковыляла до поликлиники на Куфонина, там ей отказали в перевязке, пришлось ехать на шоссе, а тут коллапс», — пытается найти помощь у губернатора житель Перми. Минздрав в ответ отвечает шаблонами и «просит с пониманием отнестись к ситуации».

Ранее URA.RU сообщало, что в поликлиниках Перми образовались гигантские очереди. Пермяков предупреждали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом может вырасти в восемь раз. Из-за этого власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Вызывать врача могут только те, у кого в анамнезе есть какие-то осложнения, а скорую — при судорогах и спутанном сознании. Для всех остальных создали 60 COVID-центров. Все плановые приемы прекращены.

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Пациентов с признаками коронавируса в поликлинике на улице Гашкова, 41а («Вышка-2») в Перми спустя пять часов ожидания отправили в новую очередь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящий в медучреждении. У врача закончились часы приема. «Некоторые с 8 утра сидят и так и не добились приема. Спустя пять часов, когда передо мной оставалось семь человек, нас всех отправили в другую очередь. Половина „ковидного“ коридора ушли после этого. Потому что во второй очереди нам заявили, что тоже сидят четыре и больше часов», — рассказывает корреспондент из поликлиники. В комментариях в instagram-аккаунте губернатора Дмитрия Махонина жители обращают внимание на очередь к узким специалистам. Так, супруга пользователя с ником Алексей Терешка не может добиться перевязки после операции. Всех «хирургических» пациентов, прикрепленных к филиалам ГКП №4 (с Екатерининской и Куфонина) отправили на шоссе Космонавтов, 108. «В очереди бабушка 70 лет после операции сидела. Еле доковыляла до поликлиники на Куфонина, там ей отказали в перевязке, пришлось ехать на шоссе, а тут коллапс», — пытается найти помощь у губернатора житель Перми. Минздрав в ответ отвечает шаблонами и «просит с пониманием отнестись к ситуации». Ранее URA.RU сообщало, что в поликлиниках Перми образовались гигантские очереди. Пермяков предупреждали, что заболеваемость ОРВИ и гриппом может вырасти в восемь раз. Из-за этого власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Вызывать врача могут только те, у кого в анамнезе есть какие-то осложнения, а скорую — при судорогах и спутанном сознании. Для всех остальных создали 60 COVID-центров. Все плановые приемы прекращены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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