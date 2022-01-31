Краевые власти вспомнили, что пациенты с коронавирусом должны оставаться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения Пермского края разработало новый алгоритм приема вызовов от жителей. Как сообщила на заседании совета глав муниципальных образований 1 февраля министр здравоохранения Анастасия Крутень, в поликлинику идут только с легким течением ОРВИ и «те, кому нужны больничные листы». Трансляция заседания ведется в Yotube-канале правительства «Пермский край».

«Мы ограничили приход пациентов. В поликлинику идут только с легким течением ОРВИ и те, кто нуждаются в больничных листах. Все, кто не нуждаются в больничных листах, ждут звонка из поликлиники и приглашения в то время, когда поликлиника будет более свободна. Несмотря на наплыв вчерашнего дня, к вечеру у нас поликлинические зоны освободились, и мы могли бы принять дополнительных пациентов», — заявила Анастасия Крутень.

Пациенты с COVID, по ее словам, не должны приходить в COVID-центры. Они должны находиться дома. А если им требуется КТ или рентген, то на эти обследования их должен доставлять транспорт лечебного учреждения. «Пациенты с COVID — не нарывайтесь на административное нарушение! — они находятся дома. В поликлиники приходят только с неустановленным диагнозом, с клиникой ОРВИ и те, кому нужен больничный. Все остальные сидят дома, ждут звонка или прихода бригады неотложной помощи», — обратилась к главам муниципальных образований Анастасия Крутень.

Она рассказала также, что 31 января в одну из поликлиник Перми поступило 1000 вызовов на скорую помощь и 1000 обращений. При этом вчера — опять же в одной из поликлиник — за сутки заболели 30% врачей и 20% медсестер.

Вчера, 31 января, в поликлиниках Перми образовались гигантские очереди. Просидев в них по пять часов, люди уходили домой, не дождавшись приема. Ранее власти перестроили систему оказания первичной медицинской помощи. Вызывать врача могут только те, у кого в анамнезе есть какие-то осложнения, а скорую — при судорогах и спутанном сознании. Для всех остальных создали 60 COVID-центров.

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