«Газпром»: в Европе и на Украине кончаются запасы газа

Объем запасов газа в Европе достиг исторического минимума, сообщили в «Газпроме» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запасы газа в подземных хранилищах Украины и Европы находятся на исторических минимумах. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На 22 января отбор достиг 71,8%, или 34,3 млрд кубометров газа. Заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42% — до 41,8%. «Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд кубометров. Это на 44,6% ниже, чем в прошлом году. Объем запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений», — передает RT сообщение «Газпрома».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что запасы газа на Украине достигли исторического минимума. Глава «Газпрома» отметил, что у России проблем с запасами газа не будет 100 лет, пишет «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам