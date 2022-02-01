Врачи отметили изменение симптомов при COVID

02 февраля 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Эксперты отмечают, что симптомы при COVID стали напоминать симптомы при ОРВИ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Симптомы при COVID стали другими. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев. «Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Больше симптомов, как у обычных пациентов, болеющих ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции», — рассказал медик радио Sputnik. По словам Заура Шугушева, с начала пандемии люди стали более информированными и осознанными. Профилактика коронавирусной инфекции хорошо работает, поэтому пациентов с тяжелым течением заболевания стало значительно меньше. Врач уточнил, что большинство пациентов приходят с еще не запущенными случаями COVID, а со среднетяжелыми (75%). По его словам, раньше люди запускали болезнь, так как занимались самолечением, поэтому обращались за медицинской помощью довольно поздно. Потерянное обоняние при COVID можно восстановить при помощи лазерной терапии. Ученые из США предположили, что аносмия может быть связана с повреждением обонятельного эпителия. Эксперты из Бразилии предложили метод лечения, включающий использование лазеров, светодиодов и широкополосного света. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Симптомы при COVID стали другими. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного ковидного госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев. «Симптоматика пациентов все дальше и дальше стала уходить от нашего классического представления о коронавирусе. Реже встречается потеря обоняния и потеря вкуса. Больше симптомов, как у обычных пациентов, болеющих ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции», — рассказал медик радио Sputnik. По словам Заура Шугушева, с начала пандемии люди стали более информированными и осознанными. Профилактика коронавирусной инфекции хорошо работает, поэтому пациентов с тяжелым течением заболевания стало значительно меньше. Врач уточнил, что большинство пациентов приходят с еще не запущенными случаями COVID, а со среднетяжелыми (75%). По его словам, раньше люди запускали болезнь, так как занимались самолечением, поэтому обращались за медицинской помощью довольно поздно. Потерянное обоняние при COVID можно восстановить при помощи лазерной терапии. Ученые из США предположили, что аносмия может быть связана с повреждением обонятельного эпителия. Эксперты из Бразилии предложили метод лечения, включающий использование лазеров, светодиодов и широкополосного света.