Ученые придумали, как вернуть обоняние после COVID

02 февраля 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Вернуть обоняние можно при помощи лазерной терапии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Потерянное обоняние после COVID можно вернуть при помощи лазерной терапии. Об этом ученые из ряда стран. Способом восстановить обоняние после COVID-19 может быть облучение внутренних покровов носа лазером, сообщили «Известия». Ученые из Техасского университета (США) предположили, что аносмия может быть связана с повреждением обонятельного эпителия в носу. Они считают, что избавиться от этого недуга возможно с помощью регенерации его клеток. Эксперты из Бразилии выдвинули предположение о том, что в борьбе с потерей обоняния поможет фотобиомодуляционная терапия, которая включает в себя использование лазеров, светодиодов и широкополосного света. Именно этот метод, по их мнению, способен улучшать заживление клеток, отвечающих за обоняние. Заведующая кафедрой оториноларингологии им. академика РАН И.Б.Солдатова Самарского государственного медицинского университета Татьяна Владимирова подтвердила, что использование лазера подходит для лечения аносмии. Симптомами COVID по-прежнему являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, напомнили эксперты Агентства безопасности здравоохранения Великобритании. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов выразил предположение, что при новом штамме «Омикрон» нет двух типичных для коронавируса признаков: потеря обоняния и затрудненное дыхание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Потерянное обоняние после COVID можно вернуть при помощи лазерной терапии. Об этом ученые из ряда стран. Способом восстановить обоняние после COVID-19 может быть облучение внутренних покровов носа лазером, сообщили «Известия». Ученые из Техасского университета (США) предположили, что аносмия может быть связана с повреждением обонятельного эпителия в носу. Они считают, что избавиться от этого недуга возможно с помощью регенерации его клеток. Эксперты из Бразилии выдвинули предположение о том, что в борьбе с потерей обоняния поможет фотобиомодуляционная терапия, которая включает в себя использование лазеров, светодиодов и широкополосного света. Именно этот метод, по их мнению, способен улучшать заживление клеток, отвечающих за обоняние. Заведующая кафедрой оториноларингологии им. академика РАН И.Б.Солдатова Самарского государственного медицинского университета Татьяна Владимирова подтвердила, что использование лазера подходит для лечения аносмии. Симптомами COVID по-прежнему являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, напомнили эксперты Агентства безопасности здравоохранения Великобритании. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов выразил предположение, что при новом штамме «Омикрон» нет двух типичных для коронавируса признаков: потеря обоняния и затрудненное дыхание.