Аналитики: россияне стали больше пить водку. Виной тому COVID

02 февраля 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

За 2021 год потребление водки увеличилось на 2% на человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В 2021 году россияне стали пить водку гораздо больше, чем в предыдущем. Одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID. О росте интереса российских граждан к водке свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 л на человека. За 2020 год продажи водки на человека также выросли на 2%. По словам главы центра исследования Вадима Дробиза, причиной тому являются кризисные ситуации, в том числе пандемия, передают «Известия». Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что с каждым годом борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, и показатель потребления спиртных напитков становится все более реалистичным. Он сообщил, что на сегодняшний в России есть проблемы с оборотом медицинского спирта, который использовали для изготовления нелегальной продукции. В результате этого доля легального оборота спиртного, в том числе водки, увеличилась. Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Теперь минимальная розничная цена водки должна составлять 214 рублей, а минимальная отпускная цена увеличена до 214 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2021 году россияне стали пить водку гораздо больше, чем в предыдущем. Одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID. О росте интереса российских граждан к водке свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 л на человека. За 2020 год продажи водки на человека также выросли на 2%. По словам главы центра исследования Вадима Дробиза, причиной тому являются кризисные ситуации, в том числе пандемия, передают «Известия». Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что с каждым годом борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, и показатель потребления спиртных напитков становится все более реалистичным. Он сообщил, что на сегодняшний в России есть проблемы с оборотом медицинского спирта, который использовали для изготовления нелегальной продукции. В результате этого доля легального оборота спиртного, в том числе водки, увеличилась. Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Теперь минимальная розничная цена водки должна составлять 214 рублей, а минимальная отпускная цена увеличена до 214 рублей.