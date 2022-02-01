01 февраля 2022

Аналитики: россияне стали больше пить водку. Виной тому COVID

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За 2021 год потребление водки увеличилось на 2% на человека Фото:
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Коронавирус COVID-19

В 2021 году россияне стали пить водку гораздо больше, чем в предыдущем. Одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID. О росте интереса российских граждан к водке свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 л на человека. За 2020 год продажи водки на человека также выросли на 2%. По словам главы центра исследования Вадима Дробиза, причиной тому являются кризисные ситуации, в том числе пандемия, передают «Известия».

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что с каждым годом борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, и показатель потребления спиртных напитков становится все более реалистичным. Он сообщил, что на сегодняшний в России есть проблемы с оборотом медицинского спирта, который использовали для изготовления нелегальной продукции. В результате этого доля легального оборота спиртного, в том числе водки, увеличилась.

Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Теперь минимальная розничная цена водки должна составлять 214 рублей, а минимальная отпускная цена увеличена до 214 рублей.

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В 2021 году россияне стали пить водку гораздо больше, чем в предыдущем. Одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID. О росте интереса российских граждан к водке свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 л на человека. За 2020 год продажи водки на человека также выросли на 2%. По словам главы центра исследования Вадима Дробиза, причиной тому являются кризисные ситуации, в том числе пандемия, передают «Известия». Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что с каждым годом борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, и показатель потребления спиртных напитков становится все более реалистичным. Он сообщил, что на сегодняшний в России есть проблемы с оборотом медицинского спирта, который использовали для изготовления нелегальной продукции. В результате этого доля легального оборота спиртного, в том числе водки, увеличилась. Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Теперь минимальная розничная цена водки должна составлять 214 рублей, а минимальная отпускная цена увеличена до 214 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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