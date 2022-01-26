В России подорожал алкоголь

26 января 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Минимальная отпускная цена на водку увеличена до 214 рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Так, минимальная отпускная цена водки теперь составит 214 рублей, розничная — 261 рубль. «Повышение минимальной розничной цены за бутылку: водка — с 243 до 261 рубля, бренди — с 324 до 348 рублей, коньяк — с 446 до 480 рублей. Минимальная отпускная цена на водку увеличена до 214 рублей (ранее — 203 рубля)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается также, что бренди для поставщиков теперь стоит минимум 270 вместо 256 рублей. Наименьшая отпускная цена коньяка выросла на 19 рублей, до 371 рубля. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам прошлого года инфляция составит чуть больше 8% — в два раза выше, чем ожидалось. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Из-за роста цен в России властями было принято решение индексации пенсий в 2022 году. Сначала выплаты увеличили на 5,9%, однако позже президент России Владимир Путин предложил поднять до 8,6%, что является выше уровня инфляции, отмечают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов РФ подписало приказ, согласно которому алкоголь в России подорожает. Так, минимальная отпускная цена водки теперь составит 214 рублей, розничная — 261 рубль. «Повышение минимальной розничной цены за бутылку: водка — с 243 до 261 рубля, бренди — с 324 до 348 рублей, коньяк — с 446 до 480 рублей. Минимальная отпускная цена на водку увеличена до 214 рублей (ранее — 203 рубля)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается также, что бренди для поставщиков теперь стоит минимум 270 вместо 256 рублей. Наименьшая отпускная цена коньяка выросла на 19 рублей, до 371 рубля. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам прошлого года инфляция составит чуть больше 8% — в два раза выше, чем ожидалось. Продовольственная инфляция по итогам года превысила 10% — 10,9%. Из-за роста цен в России властями было принято решение индексации пенсий в 2022 году. Сначала выплаты увеличили на 5,9%, однако позже президент России Владимир Путин предложил поднять до 8,6%, что является выше уровня инфляции, отмечают «Дни.ру».