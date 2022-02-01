Роспотребнадзор: как долго болеют «Омикроном» вакцинированные

02 февраля 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Вакцинированные болеют «Омикроном» не более недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинированные от коронавируса в случае заражения омикрон-штаммом инфекции болеют около пяти-семи дней. Об этом заявила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «По первым наблюдениям за выздоравливающими можно сделать вывод, что у ранее вакцинированных COVID, вызванный штаммом „Омикрон“, чаще всего завершается через 5-7 дней без каких-либо остающихся симптомов. Однако у пациентов, не болевших в течение предыдущих шести месяцев, не прошедших вакцинацию и своевременную ревакцинацию, заболевание продолжается существенно дольше», — сказала Ружецова в разговоре с ТАСС. По ее словам, у невакцинированых пациентов, сохраняется слабость и утомляемость. Также присутствует выраженная тревожность, нарушение сна, ухудшение памяти, снижение сообразительности, кашель и одышка при нагрузках. Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19, передает MK.RU . Вайя считает, что это позволит оказаться в стадии пандемии, когда «игра почти завершена», уточняет Правда.ру . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинированные от коронавируса в случае заражения омикрон-штаммом инфекции болеют около пяти-семи дней. Об этом заявила замдиректора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. «По первым наблюдениям за выздоравливающими можно сделать вывод, что у ранее вакцинированных COVID, вызванный штаммом „Омикрон“, чаще всего завершается через 5-7 дней без каких-либо остающихся симптомов. Однако у пациентов, не болевших в течение предыдущих шести месяцев, не прошедших вакцинацию и своевременную ревакцинацию, заболевание продолжается существенно дольше», — сказала Ружецова в разговоре с ТАСС. По ее словам, у невакцинированых пациентов, сохраняется слабость и утомляемость. Также присутствует выраженная тревожность, нарушение сна, ухудшение памяти, снижение сообразительности, кашель и одышка при нагрузках. Ранее итальянские ученые обнаружили новый вариант «Омикрона». Директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя заявил, что новая мутация принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. По мнению ученого, из-за этого весь мир вскоре перейдет на ежегодную вакцинацию от COVID-19, передает MK.RU. Вайя считает, что это позволит оказаться в стадии пандемии, когда «игра почти завершена», уточняет Правда.ру.