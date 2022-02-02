Курганская полиция попрощалась с замначальника УМВД. Его перевели в Екатеринбург

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, полицейский, полиция
Александра Воронежского назначили на пост замначальника ГУ МВД России по Свердловской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Полицейские Курганской области поздравили экс-замначальника областного УМВД Александра Воронежского с тем, что он будет служить на аналогичной должности в ГУ МВД России по Свердловской области. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«Александр Воронежский <…> назначен на аналогичную должность в свердловском главке. <…> Личный состав УМВД России по Курганской области поздравляет полковника полиции Александра Воронежского с назначением и желает успехов в выполнении поставленных Министерством внутренних дел задач в новом регионе», — указано в сообщении.

О назначении Воронежского на новое место службы стало известно 31 января. В Курганской области Воронежский служил с октября 2019 года. До этого он служил в Астраханской области.

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Полицейские Курганской области поздравили экс-замначальника областного УМВД Александра Воронежского с тем, что он будет служить на аналогичной должности в ГУ МВД России по Свердловской области. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Александр Воронежский <…> назначен на аналогичную должность в свердловском главке. <…> Личный состав УМВД России по Курганской области поздравляет полковника полиции Александра Воронежского с назначением и желает успехов в выполнении поставленных Министерством внутренних дел задач в новом регионе», — указано в сообщении. О назначении Воронежского на новое место службы стало известно 31 января. В Курганской области Воронежский служил с октября 2019 года. До этого он служил в Астраханской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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