Полицейские Курганской области поздравили экс-замначальника областного УМВД Александра Воронежского с тем, что он будет служить на аналогичной должности в ГУ МВД России по Свердловской области. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.
«Александр Воронежский <…> назначен на аналогичную должность в свердловском главке. <…> Личный состав УМВД России по Курганской области поздравляет полковника полиции Александра Воронежского с назначением и желает успехов в выполнении поставленных Министерством внутренних дел задач в новом регионе», — указано в сообщении.
О назначении Воронежского на новое место службы стало известно 31 января. В Курганской области Воронежский служил с октября 2019 года. До этого он служил в Астраханской области.
Полицейские Курганской области поздравили экс-замначальника областного УМВД Александра Воронежского с тем, что он будет служить на аналогичной должности в ГУ МВД России по Свердловской области. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «Александр Воронежский <…> назначен на аналогичную должность в свердловском главке. <…> Личный состав УМВД России по Курганской области поздравляет полковника полиции Александра Воронежского с назначением и желает успехов в выполнении поставленных Министерством внутренних дел задач в новом регионе», — указано в сообщении. О назначении Воронежского на новое место службы стало известно 31 января. В Курганской области Воронежский служил с октября 2019 года. До этого он служил в Астраханской области.