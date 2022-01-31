Курганский силовик усилил клан шефа свердловской полиции. Инсайд URA.RU подтвердился

31 января 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Полковник полиции Александр Воронежский занял пост в свердловском главке МВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Воронежского, занимавшего аналогичный пост в Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Воронежский назначен в главк заместителем [начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области] Александра Мешкова. Владимир Путин подписал указ 31 января, но документ еще не опубликован официально», — рассказал собеседник агентства. По информации URA.RU, Воронежский, согласно планам Мешкова, должен был занять место ушедшего с поста генерал-майора Александра Постовалова. По словам источников, Воронежский входит в клан Мешкова и усилит его позиции в ведомстве. Однако в противовес кандидатуре силовика источники выдвигали версию о назначении на пост заместителя Мешкова полковника Айдара Абрарова. Он известен в силовых кругах благодаря службе в структурах собственной безопасности. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU не подтвердил, но и не опроверг данные до опубликования указа президента. «У всех все будет, но не у всех все сразу. Всему свое время», — ответил Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Воронежского, занимавшего аналогичный пост в Курганской области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Воронежский назначен в главк заместителем [начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области] Александра Мешкова. Владимир Путин подписал указ 31 января, но документ еще не опубликован официально», — рассказал собеседник агентства. По информации URA.RU, Воронежский, согласно планам Мешкова, должен был занять место ушедшего с поста генерал-майора Александра Постовалова. По словам источников, Воронежский входит в клан Мешкова и усилит его позиции в ведомстве. Однако в противовес кандидатуре силовика источники выдвигали версию о назначении на пост заместителя Мешкова полковника Айдара Абрарова. Он известен в силовых кругах благодаря службе в структурах собственной безопасности. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU не подтвердил, но и не опроверг данные до опубликования указа президента. «У всех все будет, но не у всех все сразу. Всему свое время», — ответил Горелых.