Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заболел коронавирусом, в местной администрации и в самом поселке, по его словам, наблюдается вспышка COVID-19. Старжинский рассказал об этом на своей странице в Instagram.
«К сожалению и меня коронавирус не обошел стороной. В поселке у нас вспышка большая, в администрации у нас многие заболели, в том числе и мой заместитель», — рассказал Старжинский.
Как сообщает глава поселка, заболевание проходит как обычная простуда, высокой температуры у главы Половинки нет. В разговоре с журналистом URA.RU Старжинский сообщил, что заразилась коронавирусом и его заместитель Елена Михайлова. «У нас многие на удаленке, всех, кого могли перевели. Коронавирус быстро распространяется, я так понимаю, это новый штамм „Омикрон“», — заявил мэр.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса епархия ХМАО ввела ограничения. Отменено целование руки, запрещены массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах.
Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заболел коронавирусом, в местной администрации и в самом поселке, по его словам, наблюдается вспышка COVID-19. Старжинский рассказал об этом на своей странице в Instagram. «К сожалению и меня коронавирус не обошел стороной. В поселке у нас вспышка большая, в администрации у нас многие заболели, в том числе и мой заместитель», — рассказал Старжинский. Как сообщает глава поселка, заболевание проходит как обычная простуда, высокой температуры у главы Половинки нет. В разговоре с журналистом URA.RU Старжинский сообщил, что заразилась коронавирусом и его заместитель Елена Михайлова. «У нас многие на удаленке, всех, кого могли перевели. Коронавирус быстро распространяется, я так понимаю, это новый штамм „Омикрон“», — заявил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса епархия ХМАО ввела ограничения. Отменено целование руки, запрещены массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах.