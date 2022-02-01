Мэр из ХМАО заболел коронавирусом. В администрации и поселке вспышка COVID

02 февраля 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

По мнению властей, в поселке Половинка распространяется штамм «Омикрон» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заболел коронавирусом, в местной администрации и в самом поселке, по его словам, наблюдается вспышка COVID-19. Старжинский рассказал об этом на своей странице в Instagram. «К сожалению и меня коронавирус не обошел стороной. В поселке у нас вспышка большая, в администрации у нас многие заболели, в том числе и мой заместитель», — рассказал Старжинский. Как сообщает глава поселка, заболевание проходит как обычная простуда, высокой температуры у главы Половинки нет. В разговоре с журналистом URA.RU Старжинский сообщил, что заразилась коронавирусом и его заместитель Елена Михайлова. «У нас многие на удаленке, всех, кого могли перевели. Коронавирус быстро распространяется, я так понимаю, это новый штамм „Омикрон“», — заявил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса епархия ХМАО ввела ограничения. Отменено целование руки, запрещены массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заболел коронавирусом, в местной администрации и в самом поселке, по его словам, наблюдается вспышка COVID-19. Старжинский рассказал об этом на своей странице в Instagram. «К сожалению и меня коронавирус не обошел стороной. В поселке у нас вспышка большая, в администрации у нас многие заболели, в том числе и мой заместитель», — рассказал Старжинский. Как сообщает глава поселка, заболевание проходит как обычная простуда, высокой температуры у главы Половинки нет. В разговоре с журналистом URA.RU Старжинский сообщил, что заразилась коронавирусом и его заместитель Елена Михайлова. «У нас многие на удаленке, всех, кого могли перевели. Коронавирус быстро распространяется, я так понимаю, это новый штамм „Омикрон“», — заявил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса епархия ХМАО ввела ограничения. Отменено целование руки, запрещены массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах.