01 февраля 2022
31 января 2022

Мэр из ХМАО заболел коронавирусом. В администрации и поселке вспышка COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , карантин, посещения запрещены
По мнению властей, в поселке Половинка распространяется штамм «Омикрон» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заболел коронавирусом, в местной администрации и в самом поселке, по его словам, наблюдается вспышка COVID-19. Старжинский рассказал об этом на своей странице в Instagram.

«К сожалению и меня коронавирус не обошел стороной. В поселке у нас вспышка большая, в администрации у нас многие заболели, в том числе и мой заместитель», — рассказал Старжинский.

Как сообщает глава поселка, заболевание проходит как обычная простуда, высокой температуры у главы Половинки нет. В разговоре с журналистом URA.RU Старжинский сообщил, что заразилась коронавирусом и его заместитель Елена Михайлова. «У нас многие на удаленке, всех, кого могли перевели. Коронавирус быстро распространяется, я так понимаю, это новый штамм „Омикрон“», — заявил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса епархия ХМАО ввела ограничения. Отменено целование руки, запрещены массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах.

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Мэр поселка Половинка (Кондинский район ХМАО) Александр Старжинский заболел коронавирусом, в местной администрации и в самом поселке, по его словам, наблюдается вспышка COVID-19. Старжинский рассказал об этом на своей странице в Instagram. «К сожалению и меня коронавирус не обошел стороной. В поселке у нас вспышка большая, в администрации у нас многие заболели, в том числе и мой заместитель», — рассказал Старжинский. Как сообщает глава поселка, заболевание проходит как обычная простуда, высокой температуры у главы Половинки нет. В разговоре с журналистом URA.RU Старжинский сообщил, что заразилась коронавирусом и его заместитель Елена Михайлова. «У нас многие на удаленке, всех, кого могли перевели. Коронавирус быстро распространяется, я так понимаю, это новый штамм „Омикрон“», — заявил мэр. Ранее URA.RU сообщало, что из-за коронавируса епархия ХМАО ввела ограничения. Отменено целование руки, запрещены массовые мероприятия учащихся в православных гимназиях и воскресных школах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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