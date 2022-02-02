Поклонская завила, что готова помогать Украине

02 февраля 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Поклонская поможет Украине понять причины сепарации Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Украинским властям помогут понять, почему Крым принял решение войти в состав России. Оказывать содействие готова Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская. «Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском», — заявила о своем согласии Поклонская РИА «Новости». Как утверждает депутат, спустя почти восемь лет в Верховной раде все-таки задались вопросом, почему республика решила отделиться от Украины. По мнению Поклонской, на проведение референдума в Крыму была веская причина. «Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013—2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум», — добавила она. Крым стал регионом России после проведения референдума в 2014 году. На Украине выступили категорически против такого решения, заявив, что полуостров оккупирован. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что предпримет шаги для возвращения полуострова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинским властям помогут понять, почему Крым принял решение войти в состав России. Оказывать содействие готова Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская. «Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском», — заявила о своем согласии Поклонская РИА «Новости». Как утверждает депутат, спустя почти восемь лет в Верховной раде все-таки задались вопросом, почему республика решила отделиться от Украины. По мнению Поклонской, на проведение референдума в Крыму была веская причина. «Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013—2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум», — добавила она. Крым стал регионом России после проведения референдума в 2014 году. На Украине выступили категорически против такого решения, заявив, что полуостров оккупирован. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что предпримет шаги для возвращения полуострова.