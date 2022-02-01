Больные COVID в ЯНАО возмутились из-за бесплатных лекарств

Жителям ЯНАО с положительным ПРЦ тестом не понравился состав наборов лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Ноябрьска остались недовольны медикаментами, которые бесплатно выдают при положительном ПЦР тесте на COVID -19. Об этом один из местных жителей написал в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой набор лекарств (см. фото — ред.) выдают в нашей поликлинике пациентам с положительным ПЦР», — сообщил анонимный пользователь в группе «Злой Ноябринин».

Однако не все пользователи разделили недовольство ямальца. «Когда я болел, ничего не давали, радуйтесь», — ответил комментатор с ником «Андрей Газпромов». «Ну что вы за человек, автор. Сколько не дай, все мало», — возмутилась Диана Петрик. «Я на таком наборе от ковида вылечилась, и не ною», — отметила Антонина Колбаева.

В медучреждении оперативно отреагировали на сообщения в социальных сетях. «Граждане Российской Федерации с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 льготно обеспечиваются противовирусными лекарственными препаратами согласно Закону о здравоохранении ЯНАО 12-ЗАО в течении двух дней от даты получения результата», — сообщили в комментарии представители НЦГБ.

Губернатор округа Дмитрий Артюхов ранее объявил о продлении выдачи лекарственных наборов для населения с признаками ОРВИ. Тогда было заявлено, что в ЯНАО выдали более 350 тысяч наборов лекарств стоимостью около пяти тысяч рублей.

В бесплатном наборе оказалось всего две упаковки противовирусного препарата «Арбидол», жаропонижающие таблетки «Парацетамол» и назальные капли «Гриппферон». Фото: паблик «Злой Ноябрянин», «ВКонтакте»

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