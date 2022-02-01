Внутреннее распоряжение, согласованное Алексеем Орловым, вышло накануне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед уходом в отпуск (он отсутствует со 2 по 8 февраля) согласовал сокращение зарплат муниципальным служащим на 3%, сообщили несколько источников URA.RU в городской власти. Но по словам одного из собеседников агентства, есть нюанс.

«Накануне [вице-мэр по финансам Андрей] Корюков по согласованию с Орловым снизил всем [чиновникам] зарплаты на три процента. Объяснение такое, что, мол, из-за пандемии [коронавируса] сокращаются поступления в городской бюджет», — поделился источник. Зарплата чиновников складывается из нескольких частей — оклада, премий, доплат за стаж и классный чин, а также территориального коэффициента. В конце 2021-го Орлов проиндексировал оклады (не общую зарплату) бюджетников на 4%.

«На самом деле, такое происходит третий год подряд. В начале года городские власти, страхуясь, замораживают три процента или более от зарплатного фонда, оставляя на весь год 97%. В результате премии выплачиваются по нижней планке, но в ноябре—декабре эти деньги возвращаются.

Допускаю, что так будет и в 2022-м», — объяснил другой источник. Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян в разговоре с корреспондентом сказала, что такая информация к ней не поступала.

В конце 2021-го власти изменили схему начисления зарплат высшим должностным лицам. Отныне зарплату Орлову начисляют по той же схеме, что и губернатору. Она состоит из оклада (63902 рубля, он не изменился), ежемесячной надбавки до трех окладов и надбавки за доступ к гостайне — в общей сложности более 300 тысяч рублей. Кроме того, градоначальнику ежегодно полагаются отпускные в виде двух окладов. Комментируя эти нововведения, в департаменте финансов мэрии заверяли, что зарплата Орлова не увеличилась, а просто изменилась механика.

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