Терапевт объяснил, почему в одной семье не все болеют COVID

03 февраля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Не все заражаются коронавирусом от больных родственников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди могут жить с больными коронавирусом родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистых и органов дыхания. Об этом рассказал URA.RU врач-терапевт Андрей Звонков. «Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — пояснил Андрей Звонков. По словам терапевта, даже если человек не заразился коронавирусом от заболевших родных, не стоит пренебрегать защитой. «Если будет сильная вирусная нагрузка, то она может проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция — это самое простое, что можно сделать», — заключил Андрей Звонков. С мнением коллеги о том, что от заражения коронавирусом защищают особенности органов дыхания, отчасти согласился и главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Андрей Девяткин. «У людей, живущих с больными COVID родственниками и не заражающихся от них, есть устойчивость к коронавирусной инфекции на уровне органов дыхания. Но масштабных изучений не проводилось, и однозначного объяснения нет. Даже если такой феномен и есть, ни в коем случае нельзя расслабляться и исключать ношение маски. Это негарантированная защита, она в любой момент может дать сбой», — объяснил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди могут жить с больными коронавирусом родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистых и органов дыхания. Об этом рассказал URA.RU врач-терапевт Андрей Звонков. «Кроме специфической защиты от коронавируса с помощью антител существует еще несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа. Есть люди, у которых достаточно высокая концентрация веществ в слизистой, и у них дольше происходит заражение коронавирусом. Второй фактор — это лимфоциты. Когда они активно реагируют на антигены, начинается выброс интерферона, что является защитой против вирусов», — пояснил Андрей Звонков. По словам терапевта, даже если человек не заразился коронавирусом от заболевших родных, не стоит пренебрегать защитой. «Если будет сильная вирусная нагрузка, то она может проломить защиту организма. Поэтому маски и дистанция — это самое простое, что можно сделать», — заключил Андрей Звонков. С мнением коллеги о том, что от заражения коронавирусом защищают особенности органов дыхания, отчасти согласился и главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Андрей Девяткин. «У людей, живущих с больными COVID родственниками и не заражающихся от них, есть устойчивость к коронавирусной инфекции на уровне органов дыхания. Но масштабных изучений не проводилось, и однозначного объяснения нет. Даже если такой феномен и есть, ни в коем случае нельзя расслабляться и исключать ношение маски. Это негарантированная защита, она в любой момент может дать сбой», — объяснил врач.