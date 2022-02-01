Отделение челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки COVID

В радиологическом отделении Челябинского клинического центра онкологии и ядерной медицины идет дезинфекция (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Отделение радиологии областного онкоцентра прекращает работу на один день из-за вспышки коронавируса у пациентов. Эту информацию подтвердила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Среди примерно 40 пациентов тесты подтвердили коронавирус у пяти. В связи с этим все они пройдут недельный карантин. Те, у кого инфекция не подтвердится, продолжат лечение. Само отделение после дезинфекции возобновит работу 3 февраля. Там будут лечиться онкобольные, следующие в очереди», — пояснила Гехт.

За последние дни нагрузка на поликлиники в регионе возросла на 300%. Ситуация осложняется тем, что в лечебных учреждениях болеют по 10-15% врачей и фельдшеров. За сутки на Южном Урале госпитализировали 316 человек — на сотню больше, чем днем ранее. В больницах находятся 176 детей с COVID, из них 19% с пневмонией. Большей части маленьких пациентов стационаров не исполнилось и трех месяцев — это 52 ребенка. Двух детей с ковидной пневмонией пришлось поместить на ИВЛ — одному из них семь лет, другому всего 24 дня.