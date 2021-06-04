Тюменская область вернула свою позицию в престижном рейтинге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, осень. Тюмень, правительство тюменской области, виды тюмени
Тюменскому правительству удалось улучшить позицию региона в сфере формирования инвестиционного климата Фото:

Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Субъекту удалось подняться с 12 места, которое он занимал в прошлом году, до позиции 2019 года.

«Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году. Данные на Петербургском международном экономическом форуме представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

В рамках инвестиционного рейтинга эксперты оценивают, насколько благоприятные условия для ведения бизнеса создают власти регионов. Согласно данным, опубликованным на сайте АСИ, за год Тюменской области удалось улучшить свои показатели. В 2020 году регион оказался на 12 строчке, тогда как в позапрошлом был третьим. Лучший результат Тюменская область демонстрировала в 2018 году: тогда субъект возглавил федеральный рейтинг.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году, в рамках своего ежегодного послания, губернатор Моор указал правительству на допущенные ошибки. Речь шла и о не лучших результатах региона в национальных рейтингах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...