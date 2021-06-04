Тюменская область вернула свою позицию в престижном рейтинге

Тюменскому правительству удалось улучшить позицию региона в сфере формирования инвестиционного климата Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область заняла третье место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. Субъекту удалось подняться с 12 места, которое он занимал в прошлом году, до позиции 2019 года.

«Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году. Данные на Петербургском международном экономическом форуме представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

В рамках инвестиционного рейтинга эксперты оценивают, насколько благоприятные условия для ведения бизнеса создают власти регионов. Согласно данным, опубликованным на сайте АСИ, за год Тюменской области удалось улучшить свои показатели. В 2020 году регион оказался на 12 строчке, тогда как в позапрошлом был третьим. Лучший результат Тюменская область демонстрировала в 2018 году: тогда субъект возглавил федеральный рейтинг.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году, в рамках своего ежегодного послания, губернатор Моор указал правительству на допущенные ошибки. Речь шла и о не лучших результатах региона в национальных рейтингах.