Торговый центр был самым дорогим, выставленным на продажу в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строящийся в Салехарде (ЯНАО) торговый центр не смогли продать за 170 миллионов рублей и снизили его стоимость до 89 миллионов. Объявление опубликовали на сайте Avito.

«Продажа суперсовременного торгового центра. На данный момент построено 35% здания. Имеются все стройматериалы», — говорится в описании к объявлению. Сейчас его стоимость оценили в 89 100 000 рублей. Площадь центра составляет 8100 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что данный объект недвижимости был самым дорогим ТЦ, выставленным на продажу в ЯНАО. Строительством центра занимался частник Джамиль Кулиев, являющийся гендиректором «Ямалоптторг» и «ЯмалСтройИнвест».

Проект торгового центра, Салехард Сайт Avito