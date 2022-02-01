01 февраля 2022
31 января 2022

В ЯНАО не смогли продать самый дорогой торговый центр. Цену снизили почти на 100 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-маркет в ТЦ «Гринвич». Екатеринбург, тц гринвич, стройка, стройплощадка, фуд-корт, фуд-маркет
Торговый центр был самым дорогим, выставленным на продажу в ЯНАО Фото:

Строящийся в Салехарде (ЯНАО) торговый центр не смогли продать за 170 миллионов рублей и снизили его стоимость до 89 миллионов. Объявление опубликовали на сайте Avito.

«Продажа суперсовременного торгового центра. На данный момент построено 35% здания. Имеются все стройматериалы», — говорится в описании к объявлению. Сейчас его стоимость оценили в 89 100 000 рублей. Площадь центра составляет 8100 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что данный объект недвижимости был самым дорогим ТЦ, выставленным на продажу в ЯНАО. Строительством центра занимался частник Джамиль Кулиев, являющийся гендиректором «Ямалоптторг» и «ЯмалСтройИнвест».

Проект торгового центра, Салехард

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Строящийся в Салехарде (ЯНАО) торговый центр не смогли продать за 170 миллионов рублей и снизили его стоимость до 89 миллионов. Объявление опубликовали на сайте Avito. «Продажа суперсовременного торгового центра. На данный момент построено 35% здания. Имеются все стройматериалы», — говорится в описании к объявлению. Сейчас его стоимость оценили в 89 100 000 рублей. Площадь центра составляет 8100 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что данный объект недвижимости был самым дорогим ТЦ, выставленным на продажу в ЯНАО. Строительством центра занимался частник Джамиль Кулиев, являющийся гендиректором «Ямалоптторг» и «ЯмалСтройИнвест».
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