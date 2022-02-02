Депутат Госдумы призвал ввести еще один обязательный ЕГЭ

02 февраля 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

В Госдуме заявили о необходимость введения обязательного ЕГЭ по литературе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе необходимо сделать обязательным предметом для сдачи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин. «Мы неоднократно предлагали в рамках наших законопроектов ввести экзамен по литературе не в плане допуска к ЕГЭ, как сейчас, а сделать предмет обязательным, либо в виде сочинения, либо в форме устной, чтобы дать возможность учащимся показать, чему они научились, и как хорошо они знают, в том числе, великую русскую литературу. Наши законопроекты на эту тему отклонялись, но бывает так, что предложения принимаются не с первого и не с десятого раза, поэтому ни завтра, так через какое-то время, но реформирование системы выпускных экзаменов в России произойдет», — подчеркнул Олег Смолин. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман согласился с важность введения в ЕГЭ обязательного экзамена по литературе. «Проверка понимания литературы необходима, потому что в этой форме отражается львиная доля того, что связано с взаимоотношениями людей, их душевными движениями, но, к сожалению, пока формат ЕГЭ для этого недостаточен. В мое время понимание литературы проверялось сочинениями, также сделать это можно через вопросы и краткие ответы, что не плохо отработано в интеллектуальных играх. Но, насколько я наслышан, специалистов по составлению вопросов для интеллектуальных игр для этого не привлекают, хотя я предлагал это сделать еще на заре становления ЕГЭ в России», — объяснил он. Более 46 000 выпускников РФ 2 февраля написали итоговое сочинение, которое станет допуском к государственной итоговой аттестации. Второй дополнительный срок назначен на 4 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе необходимо сделать обязательным предметом для сдачи. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин. «Мы неоднократно предлагали в рамках наших законопроектов ввести экзамен по литературе не в плане допуска к ЕГЭ, как сейчас, а сделать предмет обязательным, либо в виде сочинения, либо в форме устной, чтобы дать возможность учащимся показать, чему они научились, и как хорошо они знают, в том числе, великую русскую литературу. Наши законопроекты на эту тему отклонялись, но бывает так, что предложения принимаются не с первого и не с десятого раза, поэтому ни завтра, так через какое-то время, но реформирование системы выпускных экзаменов в России произойдет», — подчеркнул Олег Смолин. В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман согласился с важность введения в ЕГЭ обязательного экзамена по литературе. «Проверка понимания литературы необходима, потому что в этой форме отражается львиная доля того, что связано с взаимоотношениями людей, их душевными движениями, но, к сожалению, пока формат ЕГЭ для этого недостаточен. В мое время понимание литературы проверялось сочинениями, также сделать это можно через вопросы и краткие ответы, что не плохо отработано в интеллектуальных играх. Но, насколько я наслышан, специалистов по составлению вопросов для интеллектуальных игр для этого не привлекают, хотя я предлагал это сделать еще на заре становления ЕГЭ в России», — объяснил он. Более 46 000 выпускников РФ 2 февраля написали итоговое сочинение, которое станет допуском к государственной итоговой аттестации. Второй дополнительный срок назначен на 4 мая.