Иммунолог назвал главные источники новых штаммов коронавируса

02 февраля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Новые штаммы коронавируса могут появиться в местах, где встречается люди из разных стран Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 ВИЧ-положительные люди и животные являются главными источниками новых штаммов коронавируса. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Обычные люди тоже могут быть источником новых штаммов ковида, но надо, чтобы у них успела серьезная эволюция произойти за определенное время. Просто это менее вероятно. В этом смысле гораздо опаснее люди с иммунодефицитами, причем не только для популяции, но и для себя, потому что они затяжно болеют. Ну, и животные», — сказал URA.RU Николай Крючков. Кандидат наук отметил, что у животных коронавирус мутирует по иным принципам. «Для животных отбор действует по другим факторам, другой генетический состав, но он может неожиданно оказаться очень подходящим для человека и перепрыгнуть обратно. В какой-то момент какая-то из этих мутаций может прийти ко двору для человеческой популяции. Вирус при этом не потеряет патогенности для человека», — разъяснил он. Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов в беседе с URA.RU высказал мнение, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в странах, которые являются международными хабами для пассажирских авиаперевозок. «Может возникнуть откуда угодно. В первую очередь в тех местах, где представлено разное население, где большие пересадочные хабы. Есть вероятность, что люди обмениваются разными штаммами, и они могут между собой взаимодействовать и приводить к быстрым изменениям», — подчеркнул специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ВИЧ-положительные люди и животные являются главными источниками новых штаммов коронавируса. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Обычные люди тоже могут быть источником новых штаммов ковида, но надо, чтобы у них успела серьезная эволюция произойти за определенное время. Просто это менее вероятно. В этом смысле гораздо опаснее люди с иммунодефицитами, причем не только для популяции, но и для себя, потому что они затяжно болеют. Ну, и животные», — сказал URA.RU Николай Крючков. Кандидат наук отметил, что у животных коронавирус мутирует по иным принципам. «Для животных отбор действует по другим факторам, другой генетический состав, но он может неожиданно оказаться очень подходящим для человека и перепрыгнуть обратно. В какой-то момент какая-то из этих мутаций может прийти ко двору для человеческой популяции. Вирус при этом не потеряет патогенности для человека», — разъяснил он. Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов в беседе с URA.RU высказал мнение, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в странах, которые являются международными хабами для пассажирских авиаперевозок. «Может возникнуть откуда угодно. В первую очередь в тех местах, где представлено разное население, где большие пересадочные хабы. Есть вероятность, что люди обмениваются разными штаммами, и они могут между собой взаимодействовать и приводить к быстрым изменениям», — подчеркнул специалист.