Иммунолог рассказала об опасности переизбытка витамина D

Людям следует принимать витамин D в лекарственной форме под присмотром врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Переизбыток витамина D в организме может привести к вымыванию кальция из костей, что повышает их ломкость. Об этом URA.RU рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Если вы посмотрите симптомы гипервитаминоза витамина D, то одним из них является вымывание кальция из костей. Ломкость костей повышается, поэтому все должно соответствовать нормам содержания в организме», — сказала URA.RU Надежда Логина.

Иммунолог обратила внимание, что людям нужно принимать витамин D в лекарственной форме только под присмотром медицинских специалистов. «Рыбу можно есть в зависимости от аппетита, возраста, роста человека без контроля врача. А сам витамин D и дозу, и продолжительность, и частоту курса лучше согласовывать с доктором. Это не обязательно аллерголог, иммунолог. Это и терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи», — уточнила она.

Кандидат медицинских наук отметила, что человек должен правильно питаться для поддержания нормального уровня витамина D. «Витамин D содержится в рыбе, и это необязательно черная икра. Это может быть просто селедка или другие виды рыбы. Рацион должен содержать наряду с углеводами и белки животные, в том числе рыбу», — заключила Логина.

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