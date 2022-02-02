Инфляция в России приблизилась к 9%

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Рост инфляции в годовом выражении составил 8,82% Фото:

По состоянию на 28 января инфляция в России выросла до 8,82%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ, опубликованном на официальном сайте министерства.

«За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее. В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82%», — говорится в отчете Минэкономразвития.

Ранее в Банке России сообщили, что рост инфляции ускорился в 37 регионах России. По мнению аналитиков, в случае введения новых санкций инфляция может вырасти до 13%, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал правительство оперативно реагировать на рост цен, сообщает агентство Nation News.

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По состоянию на 28 января инфляция в России выросла до 8,82%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ, опубликованном на официальном сайте министерства. «За неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее. В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82%», — говорится в отчете Минэкономразвития. Ранее в Банке России сообщили, что рост инфляции ускорился в 37 регионах России. По мнению аналитиков, в случае введения новых санкций инфляция может вырасти до 13%, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал правительство оперативно реагировать на рост цен, сообщает агентство Nation News.
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