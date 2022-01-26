Банк России: в 37 регионах ускорился рост цен

В 37 регионах России вырос уровень инфляции, а в остальных субъектах федерации она снизилась. Такими данными поделился Банк России.
«Годовая инфляция в декабре 2021 года снизилась в 45 регионах из 82 и повысилась в остальных. Она находилась в диапазоне от 5,8% в Чукотском автономном округе до 11,8% в Республике Дагестан», — отмечается на официальном сайте организации.
При этом, согласно данным регулятора, на Урале инфляция в годовом выражении снизилась больше, чем где бы то ни было в России. Это произошло из-за замедления роста цен на овощи и мясные продукты. Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию.
В 37 регионах России вырос уровень инфляции, а в остальных субъектах федерации она снизилась. Такими данными поделился Банк России. «Годовая инфляция в декабре 2021 года снизилась в 45 регионах из 82 и повысилась в остальных. Она находилась в диапазоне от 5,8% в Чукотском автономном округе до 11,8% в Республике Дагестан», — отмечается на официальном сайте организации. При этом, согласно данным регулятора, на Урале инфляция в годовом выражении снизилась больше, чем где бы то ни было в России. Это произошло из-за замедления роста цен на овощи и мясные продукты. Более всего годовая инфляция увеличилась в Сибири, где ускорился рост цен на молочную и мясную продукцию. Ранее в ЦБ сообщили, что в 2021 году инфляция в Свердловской области составила 8,1%, пишет MK.RU. В свою очередь, за 2021 год продукты в Пермском крае подорожали на 10,4%, поделился данными Пермьстат.