02 февраля 2022
01 февраля 2022

Тюменские таксисты перенесли забастовку из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайский агрегатор такси Didi. Екатеринбург, приложение, яндекс такси, диди, диди такси, didi, didi taxi
Водители такси недовольны тарифами агрегаторов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом тюменские таксисты решили перенести анонсированную ранее забастовку на более поздний срок. Водители собирались выступить против слишком низких, по их мнению, тарифов на пассажироперевозки у агрегаторов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одному из тюменских таксопарков. Планировалось, что 31 января таксисты Тюмени не станут выходить на работу устроив, таким образом, «тихую забастовку».

«Из-за всплеска заболеваемости многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку. То есть, они услугами такси уже не пользуются. Это сказалось как на спросе, так и на формировании стоимости перевозок. Грубо говоря, сейчас и без всяких забастовок работы нет и заработки минимальные. Лишаться последних копеек по собственной воле в такое время, как минимум, глупо. Решили отложить этот вопрос на более поздний срок», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Тема отмены забастовки также обсуждается в группе «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т. д.» соцсети «ВКонтакте». «А что с забастовкой?», — поинтересовался в своей публикации Сергей Мелкозеров. «Таксистов в городе больше было, чем пассажиров. Школы, вузы закрыты. Смысл бастовать? Пробок даже нет», — заявила Елена Молодых. «Если собрались бастовать, то объявите хоть об этом», — добавил Дмитрий Вотинцев.

В пресс-службу компании «Яндекс» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом тюменские таксисты решили перенести анонсированную ранее забастовку на более поздний срок. Водители собирались выступить против слишком низких, по их мнению, тарифов на пассажироперевозки у агрегаторов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одному из тюменских таксопарков. Планировалось, что 31 января таксисты Тюмени не станут выходить на работу устроив, таким образом, «тихую забастовку». «Из-за всплеска заболеваемости многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку. То есть, они услугами такси уже не пользуются. Это сказалось как на спросе, так и на формировании стоимости перевозок. Грубо говоря, сейчас и без всяких забастовок работы нет и заработки минимальные. Лишаться последних копеек по собственной воле в такое время, как минимум, глупо. Решили отложить этот вопрос на более поздний срок», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Тема отмены забастовки также обсуждается в группе «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т. д.» соцсети «ВКонтакте». «А что с забастовкой?», — поинтересовался в своей публикации Сергей Мелкозеров. «Таксистов в городе больше было, чем пассажиров. Школы, вузы закрыты. Смысл бастовать? Пробок даже нет», — заявила Елена Молодых. «Если собрались бастовать, то объявите хоть об этом», — добавил Дмитрий Вотинцев. В пресс-службу компании «Яндекс» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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