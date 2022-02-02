Тюменские таксисты перенесли забастовку из-за коронавируса

Водители такси недовольны тарифами агрегаторов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом тюменские таксисты решили перенести анонсированную ранее забастовку на более поздний срок. Водители собирались выступить против слишком низких, по их мнению, тарифов на пассажироперевозки у агрегаторов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к одному из тюменских таксопарков. Планировалось, что 31 января таксисты Тюмени не станут выходить на работу устроив, таким образом, «тихую забастовку».

«Из-за всплеска заболеваемости многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку. То есть, они услугами такси уже не пользуются. Это сказалось как на спросе, так и на формировании стоимости перевозок. Грубо говоря, сейчас и без всяких забастовок работы нет и заработки минимальные. Лишаться последних копеек по собственной воле в такое время, как минимум, глупо. Решили отложить этот вопрос на более поздний срок», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Тема отмены забастовки также обсуждается в группе «Такси и таксисты. Тюмень. ДТП, новости и т. д.» соцсети «ВКонтакте». «А что с забастовкой?», — поинтересовался в своей публикации Сергей Мелкозеров. «Таксистов в городе больше было, чем пассажиров. Школы, вузы закрыты. Смысл бастовать? Пробок даже нет», — заявила Елена Молодых. «Если собрались бастовать, то объявите хоть об этом», — добавил Дмитрий Вотинцев.

В пресс-службу компании «Яндекс» был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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