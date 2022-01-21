СМИ: Поклонской нашли новую должность

Наталья Поклонская сообщила, что готова работать на любой должности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества Евгения Примакова. Ранее она отказалась стать послом России в республике Кабо-Верде.

«Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская сказала, что комментировать дальнейшее трудоустройство пока рано, но она готова с радостью работать в любой должности», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканской республике Кабо-Верде. Однако позже Поклонская заявила, что не может вступить в должность. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что у Поклонкой резко изменились личные обстоятельства.