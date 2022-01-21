СМИ: Поклонской нашли новую должность

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Послание президента. Москва, портрет, поклонская наталья
Наталья Поклонская сообщила, что готова работать на любой должности Фото:

Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества Евгения Примакова. Ранее она отказалась стать послом России в республике Кабо-Верде.

«Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская сказала, что комментировать дальнейшее трудоустройство пока рано, но она готова с радостью работать в любой должности», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканской республике Кабо-Верде. Однако позже Поклонская заявила, что не может вступить в должность. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что у Поклонкой резко изменились личные обстоятельства.

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Бывший генеральный прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать заместителем главы Россотрудничества Евгения Примакова. Ранее она отказалась стать послом России в республике Кабо-Верде. «Поклонская может занять должность замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская сказала, что комментировать дальнейшее трудоустройство пока рано, но она готова с радостью работать в любой должности», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники. Ранее президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканской республике Кабо-Верде. Однако позже Поклонская заявила, что не может вступить в должность. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что у Поклонкой резко изменились личные обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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