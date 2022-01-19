Поклонская отказалась быть послом России в Кабо-Верде

Наталья Поклонская сообщила об отмене планов по ее вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила, что отменены планы по ее вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде. Это решение принято «в связи с личными обстоятельствами».

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила и повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала Поклонская в интервью ТАСС.

В МИД РФ сообщили, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства. Из-за этого ее отъезд в Кабо-Верде не состоится.

На момент публикации новости дозвониться до Натальи Поклонской не удалось. На сообщение в мессенджере она не ответила.

Ранее Поклонская предложила Украине свою помощь в поиске виновных в государственном перевороте в 2014 году. Так дипломат отреагировала на обвинения в госизмене в свой адрес. По версии Киева, в «феврале—марте 2014 года глава Крыма Сергей Аксенов и Наталья Поклонская создали преступную организацию для насильственного свержения конституционного строя и изменения границ республики Крым».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам