«Известия»: в России может утроиться число получателей льгот

03 февраля 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

При подорожании тарифов ЖКХ субсидии начнут получать до 11 миллионов семей, считают в «Институте экономики города» Фото: Анна Майорова © URA.RU Подорожание тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличит число получателей субсидий. Об этом заявила директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Ирина Генцлер. «Увеличение числа получателей субсидий в два-три раза вполне возможно при значительном повышении тарифов [на 20%] на все коммунальные услуги», — заявила «Известиям» Ирина Генцлер. По расчетам ИЭГ, число получателей адресных субсидий на оплату ЖКУ может вырасти до 11 миллионов семей. Руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова согласилась с корректностью расчетов. Она добавила, что, привлечение инвестиций через тарифы приведет к их неизбежному росту. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) напомнили, что тарифы на ЖКУ индексируются один раз в год, опираясь на прогноз Минэкономразвития РФ. Отмечается, что в этом году индексация тарифов в среднем по России составит не более 4%. Ранее сообщалось, что юрист Иван Соловьев рассказал, как вырастут тарифы ЖКХ в 2022 году. Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов предрек резкое подорожание тарифов ЖКХ и капитального ремонта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подорожание тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) увеличит число получателей субсидий. Об этом заявила директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Ирина Генцлер. «Увеличение числа получателей субсидий в два-три раза вполне возможно при значительном повышении тарифов [на 20%] на все коммунальные услуги», — заявила «Известиям» Ирина Генцлер. По расчетам ИЭГ, число получателей адресных субсидий на оплату ЖКУ может вырасти до 11 миллионов семей. Руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова согласилась с корректностью расчетов. Она добавила, что, привлечение инвестиций через тарифы приведет к их неизбежному росту. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) напомнили, что тарифы на ЖКУ индексируются один раз в год, опираясь на прогноз Минэкономразвития РФ. Отмечается, что в этом году индексация тарифов в среднем по России составит не более 4%. Ранее сообщалось, что юрист Иван Соловьев рассказал, как вырастут тарифы ЖКХ в 2022 году. Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов предрек резкое подорожание тарифов ЖКХ и капитального ремонта.