Глава НИИ Роспотребнадзора сделал прогноз по «Омикрону» в РФ

03 февраля 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Небольшой пик «Омикрона» весной 2022 года будет по разному выражен в регионах в РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый пик коронавируса произойдет в марте—апреле, после чего количество заболевших пойдет на спад и достигнет локального минимума к лету. Такой прогноз сделал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Он подчеркнул, что всплеск заболеваемости будет по-разному выражен в разных климатических зонах. «После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте—апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. А в сентябре—октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — цитирует Михаила Щелканова РИА «Новости». Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на данный момент доминирует новый штамм COVID-19 «Омикрон». Стремительный рост заболеваемости обусловлен тем, что данная мутация обладает большей заразностью, чем «Дельта». Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом, а затем ее снижение. По его словам, такой прогноз подтверждает опыт других стран, передает телеканал 360. Пшеничная заявила, что спад заболеваемости произойдет после середины февраля. За последние сутки в России выявили 141 883 новых случаев заражения COVID-19, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый пик коронавируса произойдет в марте—апреле, после чего количество заболевших пойдет на спад и достигнет локального минимума к лету. Такой прогноз сделал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Он подчеркнул, что всплеск заболеваемости будет по-разному выражен в разных климатических зонах. «После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте—апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. А в сентябре—октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — цитирует Михаила Щелканова РИА «Новости». Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на данный момент доминирует новый штамм COVID-19 «Омикрон». Стремительный рост заболеваемости обусловлен тем, что данная мутация обладает большей заразностью, чем «Дельта». Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом, а затем ее снижение. По его словам, такой прогноз подтверждает опыт других стран, передает телеканал 360. Пшеничная заявила, что спад заболеваемости произойдет после середины февраля. За последние сутки в России выявили 141 883 новых случаев заражения COVID-19, пишет RT.