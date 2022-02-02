В Госдепе подтвердили слитый ответ США по гарантиям безопасности

03 февраля 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Слив документов не ухудшил отношения США и НАТО, заявил Нед Прайс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые были опубликованы испанской газетой El Pais, выглядят подлинными. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на ежедневном брифинге, транслируемом на YouTube. «Я не увидел ничего такого, чтобы позволило мне заявить, что эти документы не являются подлинными», — заявил Нед Прайс. Он добавил, что публикация ответов не ставит США в неловкое положение и «не вбивает клин в отношения с НАТО». По его словам, документы лишь подтверждают то, что США и союзники по НАТО тесно координируют свои действия. «Мы едины с НАТО в нашей готовности к участию в открытом и серьезном дипломатическом взаимодействии», — резюмировал Прайс. Ранее сообщалось, что испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, передает телеканал 360. В Кремле заявили, что Россия не предоставляла эти документы прессе, пишет RT. В МИД РФ отказались комментировать подлинность ответов США и НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые были опубликованы испанской газетой El Pais, выглядят подлинными. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на ежедневном брифинге, транслируемом на YouTube. «Я не увидел ничего такого, чтобы позволило мне заявить, что эти документы не являются подлинными», — заявил Нед Прайс. Он добавил, что публикация ответов не ставит США в неловкое положение и «не вбивает клин в отношения с НАТО». По его словам, документы лишь подтверждают то, что США и союзники по НАТО тесно координируют свои действия. «Мы едины с НАТО в нашей готовности к участию в открытом и серьезном дипломатическом взаимодействии», — резюмировал Прайс. Ранее сообщалось, что испанская газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, передает телеканал 360. В Кремле заявили, что Россия не предоставляла эти документы прессе, пишет RT. В МИД РФ отказались комментировать подлинность ответов США и НАТО.