Три крупнейших предприятия объединились для завершения ЕКАД

Газпромбанк, УГМК и Уралмашзавод планируют завершить работы к 2028 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газпромбанк, УГМК и Уралмашзавод объединяются для завершения строительства кольцевой дороги Екатеринбурга (ЕКАД). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралмашзавода.

«Газпромбанк, ведущая региональная компания в сфере дорожного строительства АО „Свердловскавтодор“ (предприятие УГМК) и ПАО „Уралмашзавод“ направили в правительство Свердловской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству автомобильной дороги „Северное полукольцо“ и „Южное полукольцо“ ЕКАД», — сообщается в релизе завода. По планам, срок строительных работ составит около шести лет.

По данному проекту предполагается реконструкция дороги со строительными работами и последующая эксплуатация участков ЕКАД общей протяженностью 49 км. Трассу расширят до четырех полос в каждом направлении и разделят движение барьерным ограждением для предотвращения выезда транспорта на встречную полосу.

На окончание работ по строительству ЕКАД Свердловской области из федерального бюджета выделили 9 млрд рублей. Благодаря этим средствам в 2021—2023 годах будет достроен третий пусковой комплекс, который замкнет обход Екатеринбурга в кольцо, а также будет реконструирован один из участков дороги, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Губернатор области Евгений Куйвашев выразил благодарность за строительство свежего участка кольцевой дороге, по которой глава региона проехал на своей машине 7 декабря минувшего года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам