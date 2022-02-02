В Госдуме рассказали о новых правилах при покупке квартир

03 февраля 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Граждане смогут узнать, является ли дом аварийным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Граждане смогут получить эти данные с помощью обычной выписки из ЕГРН. Новый закон призван защитить россиян от мошенников при покупке квартир. Об этом рассказали в Государственной Думе РФ. «С одной стороны, принятие закона упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой — защищает их права», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Информацию передают в аккаунте Госдумы «ВКонтакте». До принятия закона человек мог купить квартиру, не зная, что дом подлежит сносу. Состояние жилья потенциальные покупатели оценивали только визуально. Дом мог выглядеть нормально, а его конструкция — быть аварийной. О статусе здания было возможно узнать только через официальный запрос в администрацию, а срок ожидания ответа мог доходить до 30 дней. Теперь россияне смогут запрашивать выписки из Россреестра, что значительно упростит процесс купли-продажи. Выписку из ЕГРН можно получить в бумажном или электронном виде через МФЦ, портал «Госуслуги» или на сайте Росреестра. Данные об аварийности домов органы государственной власти и местного самоуправления должны внести в базу до 1 июля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Граждане смогут получить эти данные с помощью обычной выписки из ЕГРН. Новый закон призван защитить россиян от мошенников при покупке квартир. Об этом рассказали в Государственной Думе РФ. «С одной стороны, принятие закона упрощает для граждан процедуры, связанные с покупкой или продажей недвижимости, с другой — защищает их права», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Информацию передают в аккаунте Госдумы «ВКонтакте». До принятия закона человек мог купить квартиру, не зная, что дом подлежит сносу. Состояние жилья потенциальные покупатели оценивали только визуально. Дом мог выглядеть нормально, а его конструкция — быть аварийной. О статусе здания было возможно узнать только через официальный запрос в администрацию, а срок ожидания ответа мог доходить до 30 дней. Теперь россияне смогут запрашивать выписки из Россреестра, что значительно упростит процесс купли-продажи. Выписку из ЕГРН можно получить в бумажном или электронном виде через МФЦ, портал «Госуслуги» или на сайте Росреестра. Данные об аварийности домов органы государственной власти и местного самоуправления должны внести в базу до 1 июля 2022 года.