В Тюменской области убийца оставил труп в подъезде

В Тобольске жители дома нашли труп в подъезде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Труп 52-летнего мужчины обнаружили в подъезде одного из домов Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Убийцу мужчины ждет суд.

«В ночь на 23 ноября 2021 года в квартире дома в седьмом микрорайоне Тобольска поссорились двое мужчин. Один жестоко избил другого, а затем задушил. Жильцы дома обнаружили труп в подъезде», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По версии следствия убийцей оказался 26-летний Владимир Дизер. В момент преступления он был пьян. От его рук погиб 52-летний тоболяк, причем конфликт между мужчинами начался в квартире.

Обвиняемого ждет суд по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.