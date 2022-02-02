02 февраля 2022
01 февраля 2022

В Тюменской области убийца оставил труп в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольске жители дома нашли труп в подъезде Фото:

Труп 52-летнего мужчины обнаружили в подъезде одного из домов Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Убийцу мужчины ждет суд.

«В ночь на 23 ноября 2021 года в квартире дома в седьмом микрорайоне Тобольска поссорились двое мужчин. Один жестоко избил другого, а затем задушил. Жильцы дома обнаружили труп в подъезде», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По версии следствия убийцей оказался 26-летний Владимир Дизер. В момент преступления он был пьян. От его рук погиб 52-летний тоболяк, причем конфликт между мужчинами начался в квартире.

Обвиняемого ждет суд по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Труп 52-летнего мужчины обнаружили в подъезде одного из домов Тобольска. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Убийцу мужчины ждет суд. «В ночь на 23 ноября 2021 года в квартире дома в седьмом микрорайоне Тобольска поссорились двое мужчин. Один жестоко избил другого, а затем задушил. Жильцы дома обнаружили труп в подъезде», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. По версии следствия убийцей оказался 26-летний Владимир Дизер. В момент преступления он был пьян. От его рук погиб 52-летний тоболяк, причем конфликт между мужчинами начался в квартире. Обвиняемого ждет суд по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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