МВД и МЧС разработали план перекрытия дорог в Челябинской области

Челябинские силовики и экстренные службы договорились о действиях в чрезвычайных ситуациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области разработан план перекрытия автомобильных дорог, который будет вводиться в действие при чрезвычайных ситуациях, тяжелых ДТП либо неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Управлением ГИБДД и ГУ МЧС России по Челябинской области ГУ МВД области разработан план перекрытия автодорог. Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях, дорожно-транспортных происшествиях и ЧС природного или техногенного характера. Документ обозначил цели и задачи не только силовых структур, но минздрава, миндортранса и других ведомств», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В частности, план регламентирует порядок обработки и обмена информацией о ДТП или ЧС оперативными дежурными всех служб, своевременный выезд на место происшествия, обеспечение беспрепятственного проезда и координации всех работ на месте, организацию объезда и информирование участников движения. Помимо этого, при подготовке документа ФКУ Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекция проверили наличие необходимой спецтехники у подрядных организаций и зоны ответственности подрядчиков.

Ранее новый начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков изменил регламент несения службы сотрудниками ГИБДД. Новые установки должны содействовать как повышению безопасности участников дорожного движения, так и облегчению работы инспекторов ДПС.

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