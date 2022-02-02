02 февраля 2022
01 февраля 2022

Курганский школьник поблагодарил Шумкова рэпом за удаленку. «Брат, спасибо за карантин»

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора области Шумкова Вадима и генерального директора АО «Корпорация «МСП» Исаевича . Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков предположил, что поблагодаривший его школьник читает рэп Фото:
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Проблемы дистанционного обучения в России

Школьник из Кургана поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за переход на дистанционное обучение. Глава региона назвал благодарность школьника «рэпом».

«Брат, спасибо, брат, за карантин, брат. Брат, еще экзамены бы отменил, брат. Было бы круто, брат», — написал пользователь iiiegor под постом в instagram-аккаунте Шумкова.

Губернатор предположил, что это был рэп. «Ты так рэп читаешь что ли? Уверен, при экзамене тебе это зачтется», — ответил школьнику глава региона.

Школы Курганской области, где учатся более 200 человек, с 4 февраля перейдут на дистанционный формат обучения. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Школьник поблагодарил губернатора в его instagram-аккаунте

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Школьник из Кургана поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за переход на дистанционное обучение. Глава региона назвал благодарность школьника «рэпом». «Брат, спасибо, брат, за карантин, брат. Брат, еще экзамены бы отменил, брат. Было бы круто, брат», — написал пользователь iiiegor под постом в instagram-аккаунте Шумкова. Губернатор предположил, что это был рэп. «Ты так рэп читаешь что ли? Уверен, при экзамене тебе это зачтется», — ответил школьнику глава региона. Школы Курганской области, где учатся более 200 человек, с 4 февраля перейдут на дистанционный формат обучения. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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