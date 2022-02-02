Губернатор Вадим Шумков предположил, что поблагодаривший его школьник читает рэп Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Школьник из Кургана поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за переход на дистанционное обучение. Глава региона назвал благодарность школьника «рэпом».

«Брат, спасибо, брат, за карантин, брат. Брат, еще экзамены бы отменил, брат. Было бы круто, брат», — написал пользователь iiiegor под постом в instagram-аккаунте Шумкова.

Губернатор предположил, что это был рэп. «Ты так рэп читаешь что ли? Уверен, при экзамене тебе это зачтется», — ответил школьнику глава региона.

Школы Курганской области, где учатся более 200 человек, с 4 февраля перейдут на дистанционный формат обучения. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Школьник поблагодарил губернатора в его instagram-аккаунте Скрин: instagram-аккаунт Вадима Шумкова