Школы Курганской области, за исключением малокомплектных сельских, переходят на дистанционное обучение с 4 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школы Курганской области переводятся на дистанционный формат обучения с 4 февраля. Исключение сделано для небольших сельских школ, сообщает правительство области.

«С 4 февраля в школах Курганской области вводится дистанционный формат обучения, за исключением сельских малокомплектных школ, где учится менее 200 детей. Решение принято 2 февраля на очередном заседании регионального оперативного штаба в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации», — сообщают власти в своем telegram.

Для студентов колледжей и техникумов теоретические занятия с пятницы будут проводиться дистанционно, практические — в очном формате. Решение о порядке проведения занятий в вузах Курганской области ректоры будут принимать самостоятельно по согласованию с учредителем.

Учреждения дополнительного образования по возможности также будут проводить занятия в дистанционном формате. Детские сады пока работают в обычном режиме. Кроме того, отменены смены в загородные оздоровительные лагеря, запланированные на февраль.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина прогнозировала введение дистанционного обучения. Она объясняла это тем, что дети не вакцинированы, но находятся в организованных коллективах. При этом в регионе планируется привить 44 450 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины для этого поступила 25 января.

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