El Pais: Украина поддержала ответ НАТО на ультиматум России

Украина не против предложений, которые направили России Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Украина поддержала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, которых от них требовала Россия. Об этом сообщила испанская газета El Pais. В ответе на требования Москвы Вашингтон и альянс отказались дать письменные гарантии невступления Украины в организацию, но предложили свои меры по разоружению.

«Украина поддерживает план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. В Киеве считают, что принятие предложения союзников по разоружению будет означать уход Москвы из Крыма и Донбасса», — пишет El Pais.

По информации газеты, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что правительство не против предложений, направленных России. Они включают планы по разоружению и обязательство не размещать войска и ракеты США на Украине, отмечает издание.

Ранее El Pais сообщило, что Америка не собирается подписывать с Россией договор по гарантиям безопасности. США и НАТО не отказываются от идеи вступления Украины в альянс. В Госдепартаменте США сообщили, что документы, опубликованные испанской газетой, выглядят подлинными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО обманула Россию, когда обещала не расширяться, передает «Национальная служба новостей».

Россия в декабре предложила США и странам НАТО соглашение по безопасности. Москва предложила не включать в организацию бывшие республики СССР и не расширяться на восток. Стороны также должны были не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где они могут атаковать друг друга.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам