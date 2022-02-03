Путин обсудил с Кадыровым работу силовиков в Чечне

Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым для решения важных вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым для обсуждения важных вопросов, в том числе работы силовиков и проблем экономического развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера вечером [2 февраля] действительно Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова. Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития Республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам. Затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», — пояснил представитель Кремля на конференц-колле.

Ранее в Грозном произошел стихийный митинг, на который вышли порядка 400 тысяч человек — почти 80% взрослого мужского населения. Протестующие требовали поспособствовать разрешению ситуации с семьей бывшего суди Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Также они требовали привлечь к уголовной ответственности журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина.

В свою очередь, российский лидер поддерживает контакт с руководителями силовых ведомств Чечни. По его мнению, ситуация в регионе не вышла из-под контроля.