Сотни тысяч жителей Чечни вышли на митинг в Грозном. Они требуют посадить семью Янгулбаева

02 февраля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Участника митинга требуют экстрадиции членов семьи Янгулбаева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники митинга в Грозном обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием поспособствовать экстрадиции членов семьи бывшего судьи Янгулбаева. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов (святых и учителей в исламе — прим. ред.) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», — передает издание. Всего на митинге в центре Грозного собралось порядка 400 тысяч мужчин. Это почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики. Среди других требований к руководству страны — привлечь к уголовной ответственности Елену Милашину и Игоря Каляпина за их поддержку терроризма и экстремизма, а также прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь» (СМИ признано в России иноагентом) и Комитета против пыток (его подразделения признаны в РФ иноагентами). Ранее Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Участники митинга в Грозном обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием поспособствовать экстрадиции членов семьи бывшего судьи Янгулбаева. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». «Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов (святых и учителей в исламе — прим. ред.) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», — передает издание. Всего на митинге в центре Грозного собралось порядка 400 тысяч мужчин. Это почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики. Среди других требований к руководству страны — привлечь к уголовной ответственности Елену Милашину и Игоря Каляпина за их поддержку терроризма и экстремизма, а также прекратить деятельность «Новой газеты», телеканала «Дождь» (СМИ признано в России иноагентом) и Комитета против пыток (его подразделения признаны в РФ иноагентами). Ранее Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.