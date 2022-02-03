В Кремле оценили ситуацию в Чечне

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле не согласны с тем, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддерживает контакт с руководителями силовых ведомств в Чеченской Республике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не согласился с тем, что ситуация в регионе вышла из-под контроля.

«Президент находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств [Чечни]. Совсем не согласен с тем, что ситуация там вышла из-под контроля. Это субъект РФ. Больше добавить нечего. Каждый регион имеет свою повестку дня», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Ранее в Грозном произошел стихийный митинг, на который вышли порядка 400 тысяч человек. Это почти 80% всего взрослого мужского населения региона. Протестующие требовали поспособствовать разрешению ситуации с семьей бывшего суди Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, они требовали привлечь к уголовной ответственности журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина.

Ранее Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что женщина была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.

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Президент РФ Владимир Путин поддерживает контакт с руководителями силовых ведомств в Чеченской Республике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он не согласился с тем, что ситуация в регионе вышла из-под контроля. «Президент находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств [Чечни]. Совсем не согласен с тем, что ситуация там вышла из-под контроля. Это субъект РФ. Больше добавить нечего. Каждый регион имеет свою повестку дня», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее в Грозном произошел стихийный митинг, на который вышли порядка 400 тысяч человек. Это почти 80% всего взрослого мужского населения региона. Протестующие требовали поспособствовать разрешению ситуации с семьей бывшего суди Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, они требовали привлечь к уголовной ответственности журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина. Ранее Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что женщина была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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