Пермяк выиграл 19 миллионов, назвав неправильные числа

03 февраля 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Победитель пока не забрал свой выигрыш Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все. «Счастливчик из Перми выиграл 19 629 240 рублей, при этом не отгадав ни одного числа», — сообщает «Вкурсе.ру». Победитель пока не забрал свой выигрыш. Известно, что победитель купил многотиражный билет в мобильном приложении, чтобы использовать его в нескольких тиражах. В январе два пермяка уже стали миллионерами благодаря лотерее. Один из них выиграл 4,9 млн рублей, другой — более 5 млн. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермяк выиграл в лотерею более 19 миллионов, не угадав ни одного числа. По правилам лотереи «Все или ничего» выиграть может тот, кто не угадал ни одного числа или угадал все. «Счастливчик из Перми выиграл 19 629 240 рублей, при этом не отгадав ни одного числа», — сообщает «Вкурсе.ру». Победитель пока не забрал свой выигрыш. Известно, что победитель купил многотиражный билет в мобильном приложении, чтобы использовать его в нескольких тиражах. В январе два пермяка уже стали миллионерами благодаря лотерее. Один из них выиграл 4,9 млн рублей, другой — более 5 млн.