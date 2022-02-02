Мэр Сургута взялся отстоять рейсы «Аэрофлота» из Сургута в Москву

По мнению Филатова, уход «Аэрофлота» из Сургута обозначает снижение уровня комфорта и обслуживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что передача прямых рейсов из Сургута в Москву от «Аэрофлота» ее дочерней компании «Победа» будет означать для сургутян изменение уровня комфорта и обслуживания. Таким образом глава города публично отреагировал на заявление «Аэрофлота» о том, что авиакомпания с лета прекращает прямое сообщение со столицей России.

«Ситуация непростая, она, конечно же, беспокоит, поскольку качество и доступность авиаперелетов для Сургута важны. Лично считаю, что передача сургутских рейсов „Победе“ для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта, обслуживания, количества предоставляемых услуг», — написал Филатов в своем instagram-аккаунте.

Глава города добавил, что в сложившихся обстоятельствах можно обратить «дополнительное и отдельное внимание на ситуацию со стороны руководства „Аэрофлота“», подкрепив это мнением жителей. При этом мэр не уверен в том, что какие-то действия могут скорректировать планы «Аэрофлота». «Займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений», — заключил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что согласно стратегии развития группы «Аэрофлот», разработанной до 2028 года и утвержденной правительством страны, самолеты «Аэрофлота» должны прекратить полеты в Москву из 26 регионов. В этом списке оказались Сургут и Ханты-Мансийск.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам