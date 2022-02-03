Доктор наук назвал главные мишени нового вида «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пространства вкуса и аромата «Chinese Fox». Екатеринбург
При новой линии «Омикрона» вновь теряется обоняние и вкус Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

При заражении подвариантом ВА.2 штамма коронавируса «Омикрон» у инфицированных вновь пропадет обоняние и вкус. Связано это с тем, что новая линия «Омикрона» сильнее поражает нейроны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«При инфицировании подвариантом ВА.2 штамма „Омикрон“ вновь превалирующими симптомами становится утрата обоняния и вкуса. Это свидетельствует о том, что коронавирус поражает нейроны. Также среди симптомов — повышение температуры, боли в горле и навязчивый кашель», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также отметил, что при заражении подвидом «Омикрона» ВА.2 у некоторых пациентов происходит потеря обоняния. «Основные симптомы у „Омикрона“ ВА 1.1 — температура, головная боль, боль в горле, заложенность носа, слабость. При ВА.2 также присоединяется достаточно сильный сухой кашель, люди долго, приступами закашливаются, и симптом потери обоняния. Причем, это может произойти практически с самого начала заболевания», — объяснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области и республике Башкортостан подвида «Омикрона» ВА.2. Он является еще более заразным.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При заражении подвариантом ВА.2 штамма коронавируса «Омикрон» у инфицированных вновь пропадет обоняние и вкус. Связано это с тем, что новая линия «Омикрона» сильнее поражает нейроны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «При инфицировании подвариантом ВА.2 штамма „Омикрон“ вновь превалирующими симптомами становится утрата обоняния и вкуса. Это свидетельствует о том, что коронавирус поражает нейроны. Также среди симптомов — повышение температуры, боли в горле и навязчивый кашель», — подчеркнул Сергей Токарев. В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также отметил, что при заражении подвидом «Омикрона» ВА.2 у некоторых пациентов происходит потеря обоняния. «Основные симптомы у „Омикрона“ ВА 1.1 — температура, головная боль, боль в горле, заложенность носа, слабость. При ВА.2 также присоединяется достаточно сильный сухой кашель, люди долго, приступами закашливаются, и симптом потери обоняния. Причем, это может произойти практически с самого начала заболевания», — объяснил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области и республике Башкортостан подвида «Омикрона» ВА.2. Он является еще более заразным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...