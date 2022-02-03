Доктор наук назвал главные мишени нового вида «Омикрона»

При новой линии «Омикрона» вновь теряется обоняние и вкус Фото: Иван Кабанов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При заражении подвариантом ВА.2 штамма коронавируса «Омикрон» у инфицированных вновь пропадет обоняние и вкус. Связано это с тем, что новая линия «Омикрона» сильнее поражает нейроны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«При инфицировании подвариантом ВА.2 штамма „Омикрон“ вновь превалирующими симптомами становится утрата обоняния и вкуса. Это свидетельствует о том, что коронавирус поражает нейроны. Также среди симптомов — повышение температуры, боли в горле и навязчивый кашель», — подчеркнул Сергей Токарев.

В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок также отметил, что при заражении подвидом «Омикрона» ВА.2 у некоторых пациентов происходит потеря обоняния. «Основные симптомы у „Омикрона“ ВА 1.1 — температура, головная боль, боль в горле, заложенность носа, слабость. При ВА.2 также присоединяется достаточно сильный сухой кашель, люди долго, приступами закашливаются, и симптом потери обоняния. Причем, это может произойти практически с самого начала заболевания», — объяснил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области и республике Башкортостан подвида «Омикрона» ВА.2. Он является еще более заразным.

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