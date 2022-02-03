Онкологи назвали три вируса, способных вызвать рак

Некоторые виды рака развиваются на месте проникновения вируса Фото: Илья Московец © URA.RU

Вирусы папилломы человека, Эпштейна-Барра и герпеса человека восьмого типа способны спровоцировать раковые опухоли. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков и старший научный сотрудник онкоцентра имени Блохина, онколог Игорь Самойленко.

«Любое вирусное заболевание способствует развитию опухолевых процессов. Только с тех позиций, что вирус — один из дополнительных факторов, которые могут заводить механизмы опухолевого развития, то есть влиять на молекулы ДНК. Отсюда и существует вирусная теория развития рака. Доказано, что некоторые формы рака ассоциированы с вирусами. Один из ярких примеров — вирус папилломы человека. Он может вызвать рак шейки матки», — сказал Андрей Коржиков.

Игорь Самойленко назвал другие последствия данного вируса. «Это не только проблема женщин. Это может быть рак полового члена у мужчин и рак анального канала, языка, ротоглотки у обоих полов. Эти локализации связаны с тем, как вирус проникает в организм», — объяснил онколог.

Спровоцировать онкологию также может вирус Эпштейна-Барра. Для него наиболее характерны рак носоглотки, различные лимфомы, рак желудка, отметил Самойленко. Он подчеркнул, что не каждый инфицированный получит такие последствия. «Последний вирус, способный вызвать рак — герпес человека восьмого типа. Он может вызывать саркому Капоши. Чаще всего ей болеют люди с компрометированной иммунной системой. Это либо ВИЧ, либо человек принимает лекарства, которые подавляют иммунную систему, но бывают и исключения», — рассказал Самойленко.

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