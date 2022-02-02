02 февраля 2022

Замы мэра Екатеринбурга срывают его обещание о зарплатах рабочим

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение премии имени Татищева и де Геннина в Музее истории Екатеринбурга. Екатеринбург , орлов алексей
Префекты ждут Алексея Орлова из отпуска, чтобы доказать, что его подчиненные не правы Фото:

Заместители главы Екатеринбурга Алексей Бубнов (благоустройство) и Андрей Корюков (финансы) отказались от существенного повышения зарплат работникам дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), ответственных за уборку города. Об этом URA.RU рассказали два источника в муниципальной власти, знакомые с итогами последних совещаний по теме.

О том, что зарплаты в ДЭУ ощутимо вырастут (сейчас это в среднем 35-40 тысяч рублей), мэр Алексей Орлов говорил в конце прошлого года. Это решение вызвано серьезным кадровым дефицитом: некомплект грейдеристов и механизаторов составлял до 20 процентов, это вызывало проблемы с уборкой снега в городе. Для специалистов более привлекательной стала работа на крупных инфраструктурных проектах (как, например, строительство трассы до Казани), где платят значительно больше.

В декабре 2021-го с директоров ДЭУ собрали предложения по индексации зарплат. Они попросили увеличение на 20%. После этого стартовали совещания на уровне Бубнова, начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой и Корюкова. Топ-чиновники предложили повышение на 10% сейчас и еще на 10% через полгода. Решающее совещание у Корюкова было назначено на 1 февраля.

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«На нем директорам ДЭУ объявили об индексации на 4%. Все были в шоке, никто не ожидал, что будет вот так. Люди же просто разбегутся», — поделился один из собеседников. Другой источник сообщил, что главы районов встали на сторону руководителей ДЭУ и ждут Алексея Орлова из отпуска (градоначальник вернется 8-го или 10 февраля), чтобы тот рассудил конфликт.

Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что, по ее данным, на эту неделю действительно было намечено совещание о зарплатах в ДЭУ. Но информация о его итогах к ней не поступала.

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Заместители главы Екатеринбурга Алексей Бубнов (благоустройство) и Андрей Корюков (финансы) отказались от существенного повышения зарплат работникам дорожно-эксплуатационных участков (ДЭУ), ответственных за уборку города. Об этом URA.RU рассказали два источника в муниципальной власти, знакомые с итогами последних совещаний по теме. О том, что зарплаты в ДЭУ ощутимо вырастут (сейчас это в среднем 35-40 тысяч рублей), мэр Алексей Орлов говорил в конце прошлого года. Это решение вызвано серьезным кадровым дефицитом: некомплект грейдеристов и механизаторов составлял до 20 процентов, это вызывало проблемы с уборкой снега в городе. Для специалистов более привлекательной стала работа на крупных инфраструктурных проектах (как, например, строительство трассы до Казани), где платят значительно больше. В декабре 2021-го с директоров ДЭУ собрали предложения по индексации зарплат. Они попросили увеличение на 20%. После этого стартовали совещания на уровне Бубнова, начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой и Корюкова. Топ-чиновники предложили повышение на 10% сейчас и еще на 10% через полгода. Решающее совещание у Корюкова было назначено на 1 февраля. «На нем директорам ДЭУ объявили об индексации на 4%. Все были в шоке, никто не ожидал, что будет вот так. Люди же просто разбегутся», — поделился один из собеседников. Другой источник сообщил, что главы районов встали на сторону руководителей ДЭУ и ждут Алексея Орлова из отпуска (градоначальник вернется 8-го или 10 февраля), чтобы тот рассудил конфликт. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сказала корреспонденту, что, по ее данным, на эту неделю действительно было намечено совещание о зарплатах в ДЭУ. Но информация о его итогах к ней не поступала.
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