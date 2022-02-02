В Ленинском районе Челябинска сменилась партийная власть

Александр Орел получил новую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарем политсовета «Единой России» Ленинского района Челябинска 3 февраля избран районный глава Александр Орел. Об этом URA.RU сообщили в межмуниципальном координационном совете (МКС) ЕР «Челябинский». Ранее политсоветом руководил спикер районного совета депутатов Андрей Рябенко.

«Орел избран секретарем политсовета в ходе районной отчетно-перевыборной конференции. В состав политсовета вошли 35 человек, из них 9 новых членов», — пояснили URA.RU в МКС.

Котова возглавила МКС ЕР «Челябинский» в конце 2021 года. Две недели назад она запустила масштабную ревизию семи районных партийных отделений областного центра. Проверялись списки ЕР и исполнение партийных поручений. Районные конференции, которые сейчас проходят в Челябинске, проводятся с учетом этого аудита, по итогам которого составы во всех семи политсоветах сменятся на уровне 25-30%. Источник URA.RU в ЕР сообщил, что большинство политсоветов области, не только в Челябинске, должны возглавить главы муниципалитетов.

«Областным политсоветом руководит губернатор Алексей Текслер, МКС в Челябинске и Магнитогорске — мэры городов. Поэтому на местах главы также должны отвечать за дела партии, так как все они избирались при поддержке ЕР», — пояснил источник.

Ранее стало известно, что политсовет в Карабаше возглавит мэр города Олег Буданов. Партийные конференции на местах проходят в рамках подготовки к областной конференции «Единой России», которая состоится в конце февраля.

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