03 февраля 2022

Пентагон подтвердил информацию о плане РФ по вторжению на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Джон Кирби заявил, что США действительно предполагают, что РФ сфабрикует предлог для вторжения на Украину Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

У США действительно есть информация о российских намерениях сфабриковать доказательства против Украины, чтобы оправдать свое вторжение. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслировался в Twitter.

«США действительно располагают информацией о том, что Россия, возможно, планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Как вариант, российское правительство инсценирует атаку украинских военных против российской территории или российского населения, чтобы оправдать свои действия», — заявил Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о публикации информации о российских планах в СМИ.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times опубликовала статью о планах России по вторжению на Украину. Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения и нападет на нее. Также Джон Кирби заявил, что уверен в том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия нападет на Украину во время совместных военных учений с Белоруссией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У США действительно есть информация о российских намерениях сфабриковать доказательства против Украины, чтобы оправдать свое вторжение. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслировался в Twitter. «США действительно располагают информацией о том, что Россия, возможно, планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Как вариант, российское правительство инсценирует атаку украинских военных против российской территории или российского населения, чтобы оправдать свои действия», — заявил Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о публикации информации о российских планах в СМИ. Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times опубликовала статью о планах России по вторжению на Украину. Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения и нападет на нее. Также Джон Кирби заявил, что уверен в том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия нападет на Украину во время совместных военных учений с Белоруссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...