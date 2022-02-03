Пентагон подтвердил информацию о плане РФ по вторжению на Украину

04 февраля 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

У США действительно есть информация о российских намерениях сфабриковать доказательства против Украины, чтобы оправдать свое вторжение. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, который транслировался в Twitter. «США действительно располагают информацией о том, что Россия, возможно, планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Как вариант, российское правительство инсценирует атаку украинских военных против российской территории или российского населения, чтобы оправдать свои действия», — заявил Джон Кирби, отвечая на вопрос журналиста о публикации информации о российских планах в СМИ. Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times опубликовала статью о планах России по вторжению на Украину. Высокопоставленные чиновники США заявили, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения и нападет на нее. Также Джон Кирби заявил, что уверен в том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Россия нападет на Украину во время совместных военных учений с Белоруссией.