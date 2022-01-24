Пентагон уверен в готовящемся «вторжении» РФ на Украину. «Следим очень пристально»

25 января 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Пентагон внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявил Кирбри Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пентагон уверен в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. «Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», — передает сообщение Кирби РИА «Новости». Ранее в Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. Также в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пентагон уверен в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. «Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», — передает сообщение Кирби РИА «Новости». Ранее в Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. Также в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.