24 января 2022

Пентагон уверен в готовящемся «вторжении» РФ на Украину. «Следим очень пристально»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Пентагон внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, заявил Кирбри Фото:

Пентагон уверен в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

«Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», — передает сообщение Кирби РИА «Новости».

Ранее в Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. Также в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев.

Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.

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Пентагон уверен в отсутствии намерений у России ослаблять угрозу военного «вторжения» на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. «Мы следим за ситуацией очень пристально. Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию», — передает сообщение Кирби РИА «Новости». Ранее в Госдепе США потребовали от России разъяснить ситуацию с проведением военных учений на западе страны, либо полностью прекратить подобные действия. Также в The New York Times сообщили, что переброска российских военных вертолетов к границам Украины может свидетельствовать о продолжающейся подготовке наступления на Киев. Американская разведка ожидала, что к началу января численность российских войск на юго-западе страны достигнет 175 000 человек. Однако в Вашингтоне признали, что передвижения армии РФ замедлились. По данным официальных лиц, у границы с Украиной по-прежнему находится 100 000 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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