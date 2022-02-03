NYT: США раскрыли хитрый план России по вторжению на Украину

03 февраля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников США. «План, который США надеются испортить, опубликовав, включает в себя инсценировку и видеосъемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения на востоке Украины», — говорится в статье газеты. Американские чиновники считают, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения с помощью видео, чтобы оправдать нападение. Отмечается, что официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы. Также они не назвали ответственное лицо за планирование этой операции в России. Однако представитель Белого дома заявил, что российская разведка принимала «непосредственное участие» в создании этого плана. Представитель правительства Британии рассказал газете, что был проведен анализ разведданных, который твердо доказал, что Россия планирует создать предлог и обвинить Украину в нападении. По его словам, данные разведки «заслуживают доверия и вызывают крайнюю озабоченность». Ранее сообщалось, что представитель Пентагона заявил об уверенности в готовящемся вторжении РФ на Украину. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о провокации США к войне на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Россия проводит совместные учения с Белоруссией для внезапного вторжения на Украину. В Минобороны Украины заявили, что угроза нападения России отсутствует.