03 февраля 2022

NYT: США раскрыли хитрый план России по вторжению на Украину

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военная техника, поезд, железнодорожные войска, этап учений материально-технического обеспечения
Американские чиновники считают, что РФ оправдает нападение на Украину с помощью инсценированного видео Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников США.

«План, который США надеются испортить, опубликовав, включает в себя инсценировку и видеосъемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения на востоке Украины», — говорится в статье газеты. Американские чиновники считают, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения с помощью видео, чтобы оправдать нападение.

Отмечается, что официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы. Также они не назвали ответственное лицо за планирование этой операции в России. Однако представитель Белого дома заявил, что российская разведка принимала «непосредственное участие» в создании этого плана.

Представитель правительства Британии рассказал газете, что был проведен анализ разведданных, который твердо доказал, что Россия планирует создать предлог и обвинить Украину в нападении. По его словам, данные разведки «заслуживают доверия и вызывают крайнюю озабоченность».

Ранее сообщалось, что представитель Пентагона заявил об уверенности в готовящемся вторжении РФ на Украину. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о провокации США к войне на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Россия проводит совместные учения с Белоруссией для внезапного вторжения на Украину. В Минобороны Украины заявили, что угроза нападения России отсутствует.

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Россия инсценирует нападение украинских военных на жителей Донбасса, а затем вторгнется на Украину. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников США. «План, который США надеются испортить, опубликовав, включает в себя инсценировку и видеосъемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения на востоке Украины», — говорится в статье газеты. Американские чиновники считают, что Россия обвинит Украину в геноциде русскоязычного населения с помощью видео, чтобы оправдать нападение. Отмечается, что официальные лица не стали раскрывать прямые доказательства этого плана и того, как они узнали о нем, чтобы не выдавать свои источники и методы работы. Также они не назвали ответственное лицо за планирование этой операции в России. Однако представитель Белого дома заявил, что российская разведка принимала «непосредственное участие» в создании этого плана. Представитель правительства Британии рассказал газете, что был проведен анализ разведданных, который твердо доказал, что Россия планирует создать предлог и обвинить Украину в нападении. По его словам, данные разведки «заслуживают доверия и вызывают крайнюю озабоченность». Ранее сообщалось, что представитель Пентагона заявил об уверенности в готовящемся вторжении РФ на Украину. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал о провокации США к войне на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Россия проводит совместные учения с Белоруссией для внезапного вторжения на Украину. В Минобороны Украины заявили, что угроза нападения России отсутствует.
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